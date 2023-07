Mondiaux de natation - L'Australie sacrée en relais 4x100m libre dames avec un record du monde à la clé

Elles ont effacé la marque établie en finale des JO de Tokyo le 25 juillet 2021 par un autre relais australien (Bronte Campbell, Meg Harris, Emma McKeon et Cate Campbell) en 3:29.69. A Fukuoka, les États-Unis (Gretchen Walsh, Abbey Weitzel, Olivia Smoliga et Kate Douglass) ont pris la médaille d'argent en 3:31.93 et la Chine (Yujie Cheng, Junxuan Yang, Qingfeng Wu, Yufei Zhang) celle de bronze en 3:32.40. (Belga)