Mondiaux de natation - Léon Marchand double son titre sur 400 m 4 nages et s'offre le record de Michael Phelps

Détenteur du record des championnats et d'Europe (4:04.28) depuis sa victoire l'an dernier à Budapest, le Toulousain de 21 ans a mis à profit la finale 2023 pour frapper un grand coup chronométrique. Il a réalisé le temps de 4:02.50 et renvoyé aux oubliettes, de 1.34 seconde, les 4:03.84 de la légende de la natation l'Américain Michael Phelps qui tenaient depuis quinze ans et avaient été réalisés le 10 août 2008 aux JO de Pékin. Dimanche au Japon, l'Américain Carson Foster a pris la médaille d'argent à plus de 4 secondes (4:06.56). Le Japonais Daiya Saito a complété le podium à près de 7 secondes (4:09.41). Marchand tentera de réaliser un second doublé mondial à l'occasion du 200 m 4 nages (Belga)