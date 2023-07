Mondiaux de natation - Les Australiens sacrés dans le relais 4x100 m nage libre devant l'Italie et les États-Unis

Le relais australien, composé de Jack Cartwright, Flynn Southam, Kai James Taylor et Kyle Chalmers, s'est imposé en finale en 3:10.16. L'Italie, représentée par Alessandro Miressi, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri et Thomas Ceccon, a pris la 2e place à 33/100e (3:10.49). Les États-Unis, qui ont aligné dans l'ordre Ryan Held, Jack Alexy, Chris Giuliano et Matt King, ont terminé à la 3e place à 65/100e (3:10.81). L'Australie n'avait plus été sacrée depuis 2011. Elle avait terminé 3e aux JO de Tokyo en 2021 et 2e aux Mondiaux de Budapest l'an dernier où les Américains emmenés par Caeleb Dressel s'étaient imposés tant au Japon qu'en Hongrie. (Belga)