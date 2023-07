Mondiaux espoirs d'aviron - Mazarine Guilbert au pied du podium de la finale du skiff féminin

La Gantoise, qualifiée pour le top 6 mondial après une 2e place en demi-finales samedi, est partie prudemment, pointant en 6e et dernière position à mi-parcours, après 1.000m. C'est dans les 500 mètres suivants qu'elle a produit son accélération, reprenant les concurrentes tchèques et sud-africaines pour finir 4e. Le titre est revenu à la Suissesse Aurelia-Maxima Katharina Janzen, en tête de bout en bout, en 7:34. L'Irlandaise Alison Bergin a pris la 2e place (7:37), devant la Grecque Evangelia Fragkou (7:41). La rameuse belge, en 7:44, est restée à 3 secondes du podium. Les deux autres bateaux belges étaient engagés en finales B (places 7 à 12). Le deux de couple open de Boris Taeldeman et Savin Rodenburg a remporté sa dernière course, terminant 55/100e devant la Grèce, soit une 7e place finale. De son côté, le skiffeur poids légers Mil Blommaert s'est classé 2e de sa finale B, soit un top 8. En 7:05, il n'a été devancé que par le Brésilien Joao Vinicius Ferreira Batista (7:03). (Belga)