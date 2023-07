Porsche Supercup - Benjamin Paque, 5e, et vainqueur en rookies, au Hungaroring

Après avoir signé le meilleur temps lors des essais libres, le pilote de la formation française CLRT réalisait le quatrième chrono des qualifications. Il s'agit de la meilleure position sur la grille de départ cette année. Au départ de la course disputée ce dimanche à 12h00, Paque parvenait à accéder à la deuxième position après le premier virage. Il se faisait rattraper par ses rivaux quelques hectomètres plus loin. À l'issue d'une course marquée par plusieurs accrochages, il prenait la cinquième place au classement général, réalisant ainsi son meilleur résultat de la saison 2023. Disputant sa première saison complète cette année, il s'impose également dans le classement des rookies, précédant l'Australien Harri Jones. La victoire au général est revenue au Britannique Harry King, parti depuis la pole position, devant le Français Dorian Boccolacci, équipier de Paque chez CLRT, et le Danois Bastian Buus. Le deuxième pilote belge engagé dans la compétition, Ghislain Cordeel, a connu moins de réussite. L'Anversois était accroché au premier virage par l'Italien Giorgio Amati à l'entame du deuxième tour. Le pilote de la formation GP Elite a dû abandonner. La cinquième manche de la saison 2023 de la Porsche Supercup aura lieu dès le week-end prochain, à Spa-Francorchamps, dans le cadre du Grand Prix de Belgique. (Belga)