Supercoupe - Steven Defour: "Nous aurions pu gagner aux tirs au but"

"La première période a été difficile", a analysé le coach malinois Stevan Defour. "Notre bloc était trop haut, même si nous savions que l'Antwerp avait les joueurs pour le contourner. Ce n'était pas encore tout à fait au point. Nous avons également été très brouillons en possession du ballon, fait de mauvais choix et manqué d'agressivité. Nous avons également défendu de manière trop laxiste." Defour a constaté que ses joueurs ont montré un autre visage en seconde période, surtout après l'exclusion du défenseur anversois Gaston Avila (69e). "Nous avons fait les ajustements nécessaires et nous sommes rentrés petit à petit dans le match. Une première occasion est arrivée, puis, une autre encore. Après le carton rouge, je pense que nous avons bien exploité les espaces qui se présentaient. Nous aurions pu gagner aux tirs au but." "Les détails ont fait la différence. Nous étions proches d'un trophée et nous voulions absolument gagner", a conclu Defour, qui a vu dans cette Supercoupe un bon test de préparation. (Belga)