Supercoupe - Van Bommel fait l'éloge de son gardien: "Je savais que nous pouvions compter sur Jean"

"Nous avons produit un football très dominant jusqu'au carton rouge, nous nous sommes créés beaucoup d'occasions et nous avons pris les risques nécessaires. Et nous sommes seulement en début de saison", a avancé le coach néerlandais. "Je ne veux pas du tout approuver ce geste, mais je n'ai pas encore vu les images. J'ai entendu dire que c'était mérité. Mais après cette exclusion, nous avons dû nous accrocher. Nous avons encaissé un but et il a fallu remédier à la situation. Cela s'est joué aux tirs au but et nous savons que nous pouvons compter sur Jean Butez dans la cage." Le T1 anversois a permis à la recrue Jacob Ondrejka (20 ans) de faire ses débuts et a également accordé un statut de remplaçant au jeune talent George Ilenikhena (16 ans). "Un certain nombre de joueurs sont partis et nous avons accueilli quelques jeunes. Jacob est un footballeur qui convient au jeu que nous voulons pratiquer. George est fort, grand, rapide et adroit avec le ballon. Mais nous devons être réalistes. Il est encore très jeune et n'a aucune expérience des matches au plus haut niveau. Il faut laisser du temps aux jeunes talents". Van Bommel a réaffirmé que l'Antwerp était toujours à la recherche de renforts. "Nous planchons sur plusieurs dossiers. Mais tant que ce n'est pas officiel, je ne peux rien dire", a conclu le Néerlandais. (Belga)