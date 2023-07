Tour de France - Jasper Philipsen, maillot vert à Paris : "c'est une sensation incroyable"

"Se retrouver sur le podium avec le maillot vert, c'est une sensation incroyable. Je suis fier de la façon dont on a travaillé ensemble tout au long de ces trois semaines. Je voulais gagner aujourd'hui mais je voulais aussi savourer tout ce que nous avons réussi à faire jusqu'ici. Et par ailleurs, je suis content que ce soit Jordi qui ait gagné", a commenté Jasper Philipsen au micro des organisateurs, saluant la victoire, sur le fil, de Jordi Meeus (BORA-hansgrohe). "C'est mon meilleur Tour de France, et cela restera certainement comme un des meilleurs souvenirs de ma carrière. Le prochain objectif, ce sera les championnats du monde", a ajouté Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) tourné vers les Mondiaux du 3 au 13 août à Glasgow en Écosse pour l'ensemble des sports cyclistes. (Belga)