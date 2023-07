Tour de France - Jonas Vingegaard est le 22e coureur de l'histoire à remporter au moins deux fois le Tour

Avec deux victoires au palmarès de la Grande Boucle, Vingegaard, 26 ans, rejoint au classement deux Belges, Firmin Lambot et Sylvère Maes, mais aussi les légendes italiennes Fausto Coppi et Gino Bartali, les Français Bernard Thévenet et Laurent Fignon ou encore l'Espagnol Alberto Contador. Le record, cinq victoires, est toujours détenu par un carré d'as: Eddy Merckx, les Français Jacques Anquetil et Bernard Hinault et l'Espagnol Miguel Indurain. En parvenant à défendre son titre, le Danois est également le neuvième coureur à remporter deux fois de suite le Tour de France après Philippe Thys (1913-1914), les Français Lucien Petit-Breton (1907-1908), Bernard Hinault (1978-1979 et 1981-1982) et Laurent Fignon (1983-1984), l'Italien Ottavio Bottechia (1924-1925), le Luxembourgeois Nicolas Frantz (1927-1928), l'Américain Greg LeMond (1989-1990) et le Slovène Tadej Pogacar (2020-2021), son dauphin cette année et en 2022. En cas de victoire sur le Tour en 2024, le coureur de Jumbo-Visma deviendrait le troisième coureur à remporter trois fois de suite la Grande Boucle après le Français Louison Bobet (1953-1954-1955) et le Britannique Christopher Froome (2015-2016-2017). Le record appartient toujours à Miguel Indurain qui a remporté ses cinq Tours entre 1991 et 1995. Eddy Merckx (1969 à 1972) et Jacques Anquetil (1961 à 1964) ont eux remporté le Tour quatre fois de suite. Dimanche matin, Vingegaard, qui reviendra l'an prochain pour une 3e victoire, a annoncé qu'il participera aussi à la Vuelta fin août pour tenter un doublé avec le Tour de France/Tour d'Espagne qui n'a plus été réalisé depuis Christopher Froome en 2017. (Belga)