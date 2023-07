Tour de France - Jordi Meeus poursuit la tradition de victoires belges sur les Champs-Élysées

Depuis 1975, année de la première arrivée jugée sur les Champs-Élysées remportée par Walter Godefroot, les Belges se sont imposés à douze reprises, avec douze coureurs différents. Avec aussi Pol Verschuere (1980), Maertens (1981); Eric Vanderaerden (1984), Rudy Matthijs (1985), Johan Museeuw (1990), Tom Steels (1998), Tom Bonnen (2004), Gert Steegmans (2008) et Wout Van Aert (2021), la Belgique devance la France, l'Italie et l'Allemagne (5) et le Royaume-Uni et les Pays-Bas (4). Les organisateurs du Tour de France rajoutent une 13e victoire sur les Champs-Élysées lors du dernier jour avec Freddy Maertens dans la première partie de la dernière étape de l'édition 1976, un contre-la-montre de 6 km sur les Champs-Élysées. (Belga)