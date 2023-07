Tour de France - Victor Campenaerts élu Super Combatif du 110e Tour de France

La décision est tombée "après l'addition des votes du jury et de la voix du public", a précisé ASO sur la page Facebook officielle du Tour de France. Campenaerts, 31 ans, a multiplié les attaques dans ce Tour et notamment au cours de la dernière semaine. Il disputait cette année son 2e Tour de France et occupe la 64e place à 3h34:58 du maillot jaune Jonas Vingegaard avant la dernière étape dimanche. Il succède au palmarès à Wout van Aert, choisi l'an dernier. Il faut ensuite remonter à 1975 pour trouver trace d'un Belge, un certain Eddy Merckx qui reçut ce prix à quatre reprises (1969, 1970, 1974 et 1975). Le prix du combatif n'est attribué que depuis 1956. Eddy Pauwels, en 1962, et Rik Van Looy, en 1963, sont les deux autres coureurs belges qui l'ont obtenu. (Belga)