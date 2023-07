Tour de France - Victor Campenaerts récompensé par le Prix de la combativité : "Très spécial et inattendu"

"C'est très spécial et inattendu. Je ne suis pas un vainqueur en série. Rien n'est comparable à cela", s'est réjoui "Vocsnor" au micro de Sporza. Campenaerts a été désigné super-combatif de l'épreuve par un jury entièrement français et les internautes, malgré la présence de plusieurs Français dans la liste des finalistes. "Je suis impressionné. Je me suis endormi en pensant que c'était sans espoir, mais apparemment ce n'était pas le cas. J'ai énormément apprécié le Tour. Même si nous n'avons pas remporté de victoire d'étape avec Lotto Dstny, nous avons obtenu plusieurs places d'honneur et nous avons été très visibles. Nous pouvons nous montrer satisfaits", a affirmé Campenaerts encore à l'attaque sur les Champs-Elysées dimanche. (Belga)