Vague de chaleur - Quelques 2.000 personnes évacuées d'une île grecque en flammes

Tous les sites archéologiques vont rester fermés aux heures les plus chaudes, comme la célèbre Acropole d'Athènes, les températures attendues tout au long du weekend devraient dépasser les 44°C . A Rhodes, un site très touristique où un feu de forêt est hors contrôle depuis 5 jours dans l'est de l'île autour de Laermon et Lardos, environ 2.000 personnes ont été évacuées par bateau et quelque 30.000 autres ont été mises à l'abri dans des gymnases, écoles ou centres de conférence pour la nuit. "C'est une situation sans précédent", a décrit sur Skai TV Panagiotis Dimelis, à la tête du conseil du village d'Archangelos. Dans la soirée, un porte-parole des pompiers Yannis Artopios a indiqué à la chaîne ERT TV que de nouvelles consignes d'évacuation visaient les localités balnéaires de Gennadi et Kiotari. Un propriétaire de bateau a expliqué sur Skai TV avoir reçu "l'ordre des autorités du port de retourner à Gennadi pour d'autres évacuations. Il y a beaucoup de gens sur la plage, plus de 500 personnes". Lorsque l'alerte a été donnée en début d'après-midi, de nombreux touristes ont fui la fournaise sur la plage avec valises et enfants. Certains ont raté l'avion de retour à cause des routes coupées par les flammes, selon des posts sur les réseaux sociaux. Dans l'intérieur de l'île, le feu a gagné le village de Laerma, détruisant des maisons et une église, selon la chaîne ERT TV et l'agence grecque ANA.