WTA Palerme - Finale entre l'Italienne Jasmine Paolini et la Chinoise Qinwen Zheng

Paolini, 52e mondiale et tête de série N.5, a remporté la première demi-finale en deux sets 7-6 (8/6), 6-0 contre l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 85). Leur rencontre a duré. L'Italienne disputera la 3e finale de sa carrière, la première cette saison, pour essayer de mettre la main sur un 2e titre après celui remporté à Portoroz en 2021. La Chinoise Qinwen Zheng, 26e mondiale et tête de série N.2, a eu besoin de trois manches et 3 heures de jeu pour venir à bout de l'Égyptienne Mayar Sherif, 38e mondiale et tête de série N.3, dans la seconde demi-finale, s'imposant 6-4, 4-6, 6-1. Âgée de 20 ans, Zheng, coachée par notre compatriote Wim Fissette, jouera sa 2e finale sur le circuit WTA après celle perdue à Tokyo l'an dernier face à la Russe Liudmila Samsonova. (Belga)