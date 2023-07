WTA Palerme - Kimberley Zimmermann contre Angelica Moratelli et Camila Rosatello en finale du double

Dans la seconde demi-finale disputée samedi soir, Angelica Moratelli (WTA 134 en double) et Camila Rosatello (WTA 158) se sont imposées en deux sets 6-2, 6-1 en 1h12 face à leurs compatriotes Jasmine Paolini (WTA 242) et Sara Errani (WTA 231). Vendredi, Zimmermann (WTA 56) et Sizikova (WTA 47), qui forment la paire tête de série N.1, s'étaient qualifiées pour la finale en s'imposant en deux sets 7-6 (9/7), 6-2 contre la troisième paire tête de série formée par l'Espagnole Cristina Bucsa (WTA 70) et la Néerlandaise Bibiane Schoofs (WTA 102). Double tenante du titre à Palerme, Kimberley Zimmermann se hisse pour la 5e fois en finale d'un double WTA et espère pouvoir ajouter un 3e titre à son palmarès après ses succès à Palerme donc l'an dernier, mais avec la Hongroise Anna Bondar, et en 2021 avec la Néo-zélandaise Erin Routliffe. Elle avait été en finale à Budapest l'an dernier avec la Polonaise Katarzyna Piter et à Luxembourg en 2021 avec Routliffe. Kimberley Zimmermann compte aussi 19 autres titres en double à son palmarès sur le circuit ITF. (Belga)