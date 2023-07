WTA Palerme - Zimmermann gagne le double pour la 3e fois de rang: "Nous avons joué sur notre expérience"

"Nous étions vraiment sereines avant le match", a confié Zimmermann. "Le fait d'avoir déjà joué une finale a été un avantage sur nos adversaires et nous avons essayé de jouer sur notre expérience. Nous nous attendions à un match difficile, mais nous avons bien géré. Nous avons été plus agressives et avions un plan de jeu clair. Je suis contente que nous ayons réussi à gagner." Il s'agit du troisième titre WTA en double pour Kimberley Zimmermann, qui disputait à Palerme la cinquième finale de sa carrière. Elle avait été battue à Luxembourg en 2021 avec la Néo-Zélandaise Erin Routliffe et à Budapest l'an dernier avec la Polonaise Katarzyna Piter. "C'est un titre en plus et c'est spécial de gagner une troisième fois de suite ici. Il parait que c'est un record. C'est vraiment chouette et c'est de bon augure pour la suite. Je m'entends bien avec ma partenaire et nos jeux se complètent", a conclu Zimmermann. Toujours associée à Sizikova, Kimberley Zimmermann est initialement prévue pour disputer le double au tournoi WTA 250 de Lausanne en Suisse, une épreuve sur terre battue dotée de 259.303 dollars, où le duo est désigné tête de série numéro 1. (Belga)