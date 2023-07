15 morts dans le naufrage d'un ferry en Indonésie

Le ferry traversait la baie de Mawasangka, entre deux villages dans le district de Buton Tengah, quand il a fait naufrage vers minuit (16h00 HB), selon les équipes de secours sur place. Six personnes ont pu être secourues et transportées vers un centre médical, mais les corps sans vie de 15 autres ont été rendues à leurs proches. Les causes de l'accident n'avaient pas encore établies, mais l'agence de secours précise que la visibilité était dégagée et que les vagues étaient modérées lors de l'incident. Le ferry participait aux célébrations de Buton Tengah, qui a été établi en 2014. Les accidents de ferry sont communs en Indonésie, archipel formé de plus de 17.000 îles. Bien des gens dépendent de bateaux pour leur mobilité. Mais des catastrophes arrivent régulièrement à cause des mauvais standards de sécurité et de la surpopulation à bord des embarcations. (Belga)