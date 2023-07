CCIO 4* Avenches - La Belgique 4e de l'épreuve de Coupe des Nations de concours complet d'Avenches en Suisse

Wouter De Kleene (Quintera), Lara De Liedekerke-Meier (Honen d'Arville), Julien Wergifosse (Floren 06) et Julien Despontin (Honeyblue) ont totalisé une note de 161,3 pour figurer au pied du podium. La victoire est revenue à la France (135,5) devant l'Italie (148,9) et la Suisse (155,0). En individuel, après les épreuves de dressage, de cross-country et de saut d'obstacle, c'est le Français Raphael Cochet (Difda du Very) qui l'a emporté. Wouter De Cleene et Quintera ont terminé à la 12e place. Lara De Liedekerke-Meier en selle sur Hooney d'Arville a pris la 16e place. (Belga)