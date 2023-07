Championnats du monde d'escrime - Marc Housieaux et Geoffroy Husson éliminés à l'épée dans le tableau des 128

Seul Neisser Loyola (FIE 6), 24 ans, directement qualifié pour le tableau des 64, sera en piste mercredi face au Vietnamien Tien Nhat Nguyen (FIE 209), 33 ans. Marc Housieaux (FIE 234) et Geoffroy Husson (FIE 368) ont terminé respectivement 102e et 151e sur les 243 engagés. Après cinq victoires et une défaite dans sa poule qualificative, Marc Housieaux, 34 ans, a été battu dans le tableau des 128 par le Sud-Africain Sergey Losevskiy (FIE 78), 40 ans, 15 touches à 12. Geoffrey Husson, 30 ans, a lui été battu trois fois pour deux succès en qualifications avant de tomber face à l'Allemand Marco Brinkmann (FIE 41), 26 ans, dans le tableau des 128, 15 touches à 10. (Belga)