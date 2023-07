Classement ATP - David Goffin reste 111e mondial, aucun changement dans le top 10

La semaine dernière, Goffin n'a joué aucun tournoi ATP ou Challenger, préférant disputer la Hopman Cup aux côtés d'Elise Mertens. À Nice, le Liégeois a perdu ses deux matches de simple contre le Croate Borna Coric et Carlos Alcaraz mais ces deux rencontres n'entraient pas en ligne de compte pour le classement ATP. Derrière, Goffin, Zizou Bergs fait un bond de 17 places après son quart de finale à Gstaad et retrouve sa place de N.2 en remontant à la 158e position. Kimmer Coppejans se classe lui 163e (-1), Joris De Loore 202e (+9), Gauthier Onclin 203e (+12), Michael Geerts 256e (+6) et Raphaël Collignon 258e (-3). Dans le haut du tableau, aucun changement n'est à signaler dans le top 10. Carlos Alcaraz conserve sa place de N.1 mondial devant le Serbe Novak Djokovic, le Russe Daniil Medvedev, le Norvégien Casper Ruud et le Grec Stefanos Tsitsipas. (Belga)