Classement WTA - Elise Mertens conserve 30e place mondiale, le top 10 ne bouge pas

La semaine dernière, Mertens a disputé la Hopman Cup aux côtés de David Goffin. Sur la terre battue de Nice, la N.1 belge a remporté ses rencontres face à Donna Vekic et Rebeka Masarova mais ces victoires n'ont rapporté aucun point au classement WTA. La Limbourgeoise conserve également sa place de 6e mondiale en double. Derrière Mertens, Yanina Wickmayer, qualifiée pour le tableau final à Varsovie, reste N.2 belge avec une 109e place (-1) juste devant Ysaline Bonaventure (110e, -1). Greet Minnen se classe 113e (+2), Maryna Zanevska 114e (-24), Marie Benoit 188e (+42), Magali Kempen 223e (-3) et Alison Van Uytvanck 282e (-1). En haut de tableau, Iga Swiatek domine toujours le classement mondial dont le top 10 n'a subi aucune modification. La Bélarusse Aryna Sabalenka, la Kazakhe Elena Rybakina, l'Américaine Jessica Pegula et la Française Caroline Garcia complètent le top 5 derrière Swiatek. (Belga)