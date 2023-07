Climat - La canicule entraîne en Sicile coupures d'eau et d'électricité

Le mercure y est encore monté jusqu'à 47,6°C ce lundi, selon la protection civile de Catane, dans l'est de l'île. Depuis jeudi, environ 500.000 personnes ont été privées de courant à tour de rôle, a indiqué un porte-parole de la municipalité à l'AFP. "Nous payons d'une part le prix du changement climatique, auquel on aurait dû attacher davantage d'attention depuis plusieurs années et d'autre part celui lié à une infrastructure qui semble absolument inadaptée au nouveau contexte", y a déclaré le ministre de la Protection civile, Nello Musumeci, cité par les agences de presse. E-distribuzione, filiale du géant énergétique italien Enel gérant la distribution d'électricité à Catane, a expliqué que "la température de l'asphalte est brûlante et s'approche, depuis des semaines, à 50°C. Ceci, ajouté à une forte humidité, ne permet pas de dissiper correctement la chaleur, entraînant des dommages sur les câbles enterrés". Le maire de Catane, Enrico Trantino, a déclaré avoir "demandé à E-distribuzione d'accélérer au maximum les interventions pour le retour de l'électricité (...) pour remettre debout une ville à genoux (...)". E-distribuzione affirme avoir déployé des centaines de techniciens et des dizaines de groupes électrogènes. Ces coupures d'électricité ont entraîné des coupures d'eau pour quelque 200.000 à 300.000 personnes, a indiqué pour sa part le gérant du réseau hydrique Sidra, précisant que les problèmes avaient été résolus lundi matin. Les autorités locales ont mis des espaces climatisés à la disposition des personnes âgées et autres personnes vulnérables ainsi que des sans-abri, demandant à la population de modérer l'utilisation des climatiseurs pour ne pas exacerber les problèmes. (Belga)