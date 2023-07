Feux de forêt en Grèce - Brussels Airlines continue à desservir Rhodes et Corfou

Dimanche, Brussels Airlines avait laissé entendre qu'elle continuerait à voler vers Rhodes. Une décision confirmée lundi. "L'aéroport de Rhodes est ouvert et nos vols restent programmés. Comme hier (dimanche; NDLR), nous constatons aujourd'hui (lundi; NDLR) que le vol aller est peu occupé et que le vol retour est bien rempli. Nous avons un vol prévu lundi, deux mardi et un vol chaque jour qui suit, sauf vendredi", précise-t-on chez Brussels Airlines. Les vols Brussels Airlines vers Corfou - où sévissent aussi des incendies entraînant des évacuations - "restent également programmés. Nos deux vols de cette semaine sont planifiés pour jeudi et dimanche". (Belga)