Feux de forêt en Grèce - Une quinzaine de Belges rapatriés lundi en Belgique, selon les Affaires étrangères

Alors que des feux de forêt font rage sur l'île de Rhodes, entraînant des évacuations, des incendies sont également signalés sur d'autres îles grecques, comme Corfou ou Evia. Le SPF Affaires étrangères dit suivre la situation de près, en concertation avec les autorités grecques et les tours-opérateurs concernés. Dimanche, le service public fédéral a décidé de renforcer sa présence en Grèce afin de "fournir une assistance aux Belges présents dans les zones touchées". Deux collaborateurs ont été envoyés lundi matin au centre de crise mis en place par les autorités grecques, à l'aéroport de Rhodes. "Tous les Belges que nous avons contactés sont sains et saufs et une assistance consulaire est fournie aux personnes qui en ont besoin", a déclaré le SPF Affaires étrangères. Une quinzaine de Belges peuvent rentrer dès ce lundi en Belgique, a-t-il ajouté. Sur l'île de Corfou, l'ambassade de Belgique a contacté tous les Belges présents sur place et dont le SPF a connaissance. "Seule une famille belge a contacté directement notre ambassade jusqu'à présent", ont indiqué les autorités belges. Les Affaires étrangères ont également mis à jour leurs conseils de voyage pour la Grèce. Il est notamment conseillé aux voyageurs de "suivre attentivement les instructions des autorités locales" et de tenir compte de la possibilité de nouveaux incendies en raison de la chaleur persistante. Les Belges en route pour Rhodes et Corfou sont également invités à contacter l'organisation avec laquelle ils voyagent avant leur départ. (Belga)