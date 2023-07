Feux de forêt sur l'île de Rhodes - Incendies aussi sur les îles de Corfou et Eubée

Un incendie a démarré au nord de l'île de Corfou dans la mer Ionique, et a déjà atteint les premières maisons dans le village de Megoulas, selon les médias locaux. Des évacuations de résidents et touristes ont été entreprises dans une douzaine de lieux, selon l'agence de presse ANA. Des touristes néerlandais interrogés par le quotidien néerlandais font état d'une pression accrue des touristes évacuées dans la ville d'Ipsos à Corfou. Dans la plus petite station balnéaire de Nisaki, au nord-ouest de l'île, les gardes-côtés ont évacué des personnes depuis la plage. Sur l'île d'Eubée, en mer Egée, les services de secours ont aussi évacué cinq villages face à un incendie nourri par des vents soutenus. La situation est critique sur l'île de Rhodes, où les feux de forêts ont forcé l'évacuation de plus de 19.000 personnes dont plus d'une centaine de Belges. (Belga)