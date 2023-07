Invasion de l'Ukraine - La Belgique a déjà formé un millier de soldats ukrainiens

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Union européenne a décidé de prendre en charge la formation de militaires ukrainiens. La Belgique s'y est engagée et depuis lors entre 50 et 100 militaires belges s'y attellent, confirme le cabinet de la ministre. En Belgique, ces militaires ukrainiens ont entre autres reçus des cours sur le pilotage de drones sous-marins pour désamorcer des mines sous eaux. Ils suivaient déjà des formations au déminage de mines "classiques". Les instructeurs belges sont aussi à pied d'œuvre en Pologne et en Allemagne pour l'entraînement de soldats ukrainiens au combat. Ils forment notamment des tireurs d'élite et apprennent à l'artillerie à assurer des tirs d'appui. Le Conseil européen a annoncé en avril dernier que 16.000 soldats ukrainiens avaient été formés par des militaires européens. D'ici la fin de l'année, l'UE table sur la formation de 30.000 Ukrainiens. Le coût de ce programme est estimé à 106,7 millions d'euros. La Belgique va aussi contribuer à former des pilotes ukrainiens aux avions F-16, dans le cadre d'une action de l'Otan. L'apprentissage débutera au mois d'août, mais la Belgique ne livrera pas de tels appareils à l'Ukraine. (Belga)