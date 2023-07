Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine affirme avoir libéré en une semaine plus de 16 km2 dans l'Est et le Sud

"Au cours de la semaine (...), dans le secteur de Bakhmout, quatre km2 ont été libérés" et "12,6 km2" dans le sud, a déclaré la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, à la télévision ukrainienne. La responsable s'est félicitée de ces "succès" dans les deux zones où l'armée ukrainienne tente de percer les défenses russes depuis plusieurs semaines. Depuis le début de la contre-offensive qui a commencé début juin, les forces de Kiev ont "libéré" 35 km2 dans la zone de Bakhmout (est) et 192,1 km2 dans le sud, a ajouté la vice-ministre. Elle a également affirmé que l'armée russe avait "mené des assauts visant à repousser nos unités au-delà de la rivière Oskil et à rechercher les points faibles de notre défense" vers Koupiansk (nord-est), la semaine dernière. Ces derniers jours, l'armée russe a revendiqué avoir légèrement avancé dans cette zone, affirmant notamment avoir pris le contrôle d'une gare ferroviaire. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé dimanche que la contre-offensive ukrainienne "a échoué", tandis que Kiev a reconnu récemment que cette opération d'envergure sera "longue et difficile". (Belga)