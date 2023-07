Jupiler Pro League - Le RWDM se sépare de son coach Vincent Euvrard cinq jours avant le début du championnat

La décision a été prise par le nouveau propriétaire et président du club l'Américain John Textor. "Je peux confirmer aujourd'hui que nous avons pris la décision difficile de nous séparer de Vincent et d'un certain nombre de membres de son équipe", a déclaré celui-ci sur le site de son club. "Au cours de son passage au club, Vincent a démontré ses capacités à entraîner au plus haut niveau du football européen et je suis convaincu qu'il connaîtra de grands succès au cours de sa carrière. Si notre décision est consciente de son fort leadership au sein de notre club ces dernières saisons, elle est également tournée vers l'avenir, où notre objectif est de bâtir les fondations d'une réussite continue en première division et, enfin, en Europe." Les adjoints d'Euvrard, Jonathan Alves, Fred Stilmant et Thierry Berghmans quittent également le club avec effet immédiat. L'annonce du nouveau staff sportif sera faite demain. Les annonces sur les nouveaux renforts se poursuivront dans les semaines à venir. Euvrard, 41 ans, entraîna Oud Heverlee Louvain de février 2019 à juin 2020 avant de rejoindre le RWDM en décembre 2020. Le RWDM accueille samedi soir le Racing Genk à l'occasion de la première journée de la JPL. (Belga)