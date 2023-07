Korn Ferry Tour - Adrien Dumont de Chassart termine à la 7e place du Price Cutter Charity Championship

Pour son dernier tour, Dumont de Chassart a rendu une carte de 66 coups, six sous le par, avec cinq birdies, un eagle et un bogey. Avec un total de 267 coups, le Brabançon wallon termine à la 7e place à quatre coups de l'Américain Pierceson Coody. Le Canadien Ben Silverman et les Américains Chandler Phillips, Thomas Walsh et Parker Coody se partagent la 2e place à deux coups du vainqueur. (Belga)