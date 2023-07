Le Texas défie l'Etat fédéral avec sa barrière flottante anti-migrants

Le ministère avait la semaine dernière indiqué à l'Etat du Texas que ces grandes bouées orange près d'Eagle Pass obstruaient le passage sur le fleuve et ne disposaient pas d'autorisations fédérales. "Cette barrière flottante représente un risque pour la navigation ainsi que pour la sécurité publique sur le Rio Grande", a indiqué le ministère, faisant également état de "préoccupations humanitaires". Dans une lettre adressée au président démocrate Joe Biden, le gouverneur républicain a affirmé lundi avoir le pouvoir de protéger les intérêts "souverains" du Texas en installant les bouées et accusé M. Biden de manquer à ses propres responsabilités concernant l'immigration clandestine. "Si vous accordez réellement de l'importance à la vie humaine, vous devez commencer à appliquer des lois migratoires fédérales", a-t-il écrit. "En faisant cela, vous pouvez m'aider à empêcher les migrants de risquer leur vie dans les eaux du Rio Grande", a-t-il ajouté. "Le Texas vous donne rendez-vous devant le tribunal, monsieur le Président", a-t-il conclu. Les bouées ont été installées sur le fleuve ce mois-ci, tout comme du fil barbelé sur la rive. Selon des informations de presse, des migrants se sont retrouvés pris dans cette clôture et ont dû être secourus. Un document de la police aux frontières ayant fuité a par ailleurs indiqué que le fil barbelé placé par des agents de l'Etat interférait avec ses opérations. (Belga)