Les pêcheurs s'estiment ignorés par les autorités touristiques wallonnes

Dans son numéro de juillet, la revue bimestrielle "Le Pêcheur Belge" de la Fédération des pêcheurs relève que si la publication de VISITWallonia met en valeur des rivières, plans d'eau et canaux wallons, il semble qu'ils soient uniquement destinés à accueillir des activités nautiques comme le kayak, le pédalo, le jet-ski, la voile, la baignade ou encore les mini-croisières. Cette absence de référence à la pêche est une véritable gifle assénée aux 60.000 pêcheurs qui fréquentent nos eaux, aux candidats pêcheurs venus de l'étranger et surtout aux structures chargées de la promotion de la pêche en Wallonie et aux professionnels et volontaires qui y œuvrent, estime la publication de la Fédération halieutique. Selon elle, cela montre à quel point les structures touristiques wallonnes faîtières sont ignorantes des retombées économiques substantielles que le tourisme-pêche peut générer en zone rurale. La Fédération cite l'exemple des lacs de l'Eau d'Heure, pour lesquels "la pêche est totalement passée sous silence dans toutes les campagnes de promotion orchestrées par l'association chargée d'y développer le tourisme". Contacté par Belga, VISITWallonia n'a pas réagi aux propos du Pêcheur Belge. (Belga)