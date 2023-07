Lettonie : un accident provoque une pollution aux eaux usées de la Baltique

Au moins 1.250 tonnes de ces eaux se sont écoulées à la suite de l'effondrement, dimanche, d'une paroi dans l'usine de Liepaja, une cité côtière de 70.000 habitants. "On ne sait pas quand nous arriverons à réparer les réservoirs de boues cassés, c'est pourquoi je conseille à tous les habitants de Liepaja de verser moins d'eau dans les toilettes car maintenant toutes les eaux usées sont déversées en pleine mer", a déclaré lundi Gunars Ansins, le maire de Liepaja, à la chaîne de télévision LTV1. L'inspection sanitaire de Lettonie a ordonné la fermeture de toutes les plages, de la frontière lituanienne à la ville de Pavilosta, au nord de Liepaja, et a interdit la baignade dans la mer Baltique. Le service national de protection de l'environnement a quant à lui ouvert une enquête sur l'accident, déplorant que, toutes les heures, 400 tonnes de déchets liquides continuent à échouer dans la mer. "Le système de gestion des déchets est capable d'accumuler 21.000 mètres cubes de déchets liquides mais cette capacité n'est suffisante que pour tenir deux jours, nous construisons donc un tuyau provisoire pour contourner la partie effondrée de l'usine de recyclage", a déclaré aux journalistes Andis Dejus, le PDG de la société de services publics Liepajas Udens qui gère les systèmes municipaux de distribution d'eau et de recyclage. (Belga)