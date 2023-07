Ligue des Champions - Le coach de Genk Wouter Vrancken ambitieux: "à Genève pour gagner"

L'équipe de Wouter Vrancken veut évidemment se placer en bonne position avant le match retour de mercredi prochain (2 août) à la Cegeka Arena. Genk a gagné en confiance samedi en remportant un match amical contre le Burnley de Vincent Kompany 2-0, mais contre Servette, c'est une équipe complètement différente qui se présente. "Nous sommes ici pour gagner", a déclaré Vrancken lors de la conférence de presse de lundi. L'entraîneur a également fait référence au fait que l'élimination de Servette équivaut à la certitude d'avoir un football européen jusqu'en décembre. "Les joueurs comprennent l'importance de ce match et sont prêts. Nous allons nous appuyer sur nos propres forces, mais Servette reste une bonne équipe. Ils partent d'une bonne organisation et sont très dangereux en attaque". Le vice-champion de Suisse a débuté la nouvelle saison samedi. L'équipe de René Weiler (ex-Anderlecht) s'est imposée 1-3 au Grasshopper Zurich, grâce à deux buts de Chris Bedia (ex-Charleroi et Zulte Waregem). Genk entame la Jupiler Pro League samedi au RWDM, promu après son titre en Challenger Pro League. Le capitaine Bryan Heynen a déclaré que le football européen lui manquait. "Le football européen est toujours quelque chose de spécial. Tous les garçons sont impatients d'y participer, y compris les nouveaux venus. Ils comprennent très vite ce que demande le staff et sont impatients d'ajouter leur nom au onze de départ". (Belga)