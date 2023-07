Météo - Une météo mi-figue, mi-raisin lundi après-midi

Les maxima atteindront 18° en Ardenne, 21° sur le centre et 23° sur l'extrême sud du territoire. Le vent sera d'abord orienté à l'ouest et modéré dans les terres ou assez fort au littoral. Ensuite, au littoral, il s'orientera au nord. Des rafales de 50 km/h ou un peu plus sont possibles sous les averses. En soirée, les dernières averses s'estomperont et le ciel s'éclaircira. Durant la nuit, la nébulosité augmentera à nouveau depuis l'ouest du pays et des pluies atteindront le sud du territoire en donnant parfois des cumuls importants en peu de temps. Les minima oscilleront entre 10° et 15°. Mardi matin, le temps sera très nuageux avec de la pluie ou des averses sur le sud-est du pays. Ailleurs, la nébulosité sera variable à abondante avec un risque plus limité d'ondée. En cours de journée, le soleil s'imposera davantage sur la plupart des régions sans qu'une dernière petite averse ne puisse être totalement exclue. Les maxima ne dépasseront pas 15° à 21° sous un vent modéré de nord-ouest. (Belga)