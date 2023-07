Premier League - Wilfried Zaha s'engage librement pour Galatasaray

Zaha, 30 ans, a été formé à Crystal Palace et était à ses débuts un grand espoir du football britannique. Transféré à Manchester United en 2013, il n'y a joué que quatre matchs. L'ailier est ensuite retourné dans son club formateur, d'abord sous un prêt, puis définitivement en 2015. Au total, il a disputé 458 matchs avec Palace, pour 90 buts et 76 assists. Libre de tout contrat depuis la fin de la saison dernière, le "Gala" indique lui avoir versé une prime à la signature de 2,3 millions euros, et annonce un salaire de plus de quatre millions d'euros par an. Galatsaray champion de Turquie la saison passée, avec notamment Dries Mertens dans ses rangs, arrivé à l'été de 2022 de Naples. Le club stambouliote a déjà recruté cinq joueurs cet été : l'Allemand Kaan Ayhan, l'Espagnol Angelino, le Congolais Cédric Bakambu, le Turc Halil Dervisoglu et donc Zaha. (Belga)