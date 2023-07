Taux: la BCE vers une nouvelle hausse malgré les critiques

Un an après avoir lancé le cycle de relèvement des taux le plus rapide de leur histoire, les gardiens de l'euro gardent le cap, même si le pic semble se rapprocher. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déjà annoncé en juin une "très probable" nouvelle hausse pour la réunion de jeudi de son conseil des gouverneurs. "Pratiquement tout le monde s'attend à une augmentation de 0,25 point de pourcentage", comme en juin, a déclaré Joachim Nagel, directeur de l'influente banque centrale allemande, la semaine dernière. Cela porterait le taux de dépôt des liquidités bancaires à la BCE, qui fait référence, à 3,75%. Et ensuite? L'intérêt de la réunion "va plutôt porter sur les indications que la BCE pourrait donner sur l'orientation future de la politique monétaire", selon Eric Dor, directeur des Études économiques de l'IESEG School of Management. Avec la réunion de septembre en ligne de mire. Pour lutter contre une inflation record en zone euro suite à la reprise post-pandémie puis l'éclatement de la guerre russe en Ukraine, la BCE a depuis juillet dernier remonté ses taux directeurs à une vitesse inédite, les relevant de 400 points de base en un an. (Belga)