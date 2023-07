TC Hasselt - Deux employeurs véreux et violents condamnés à quatre ans de prison

Les prévenus, un homme de 31 ans résidant à Heusden-Zolder et un Turc de 39 ans, étaient poursuivis pour diverses infractions au droit pénal social. Il leur était reproché d'avoir engagé entre avril et octobre 2020 six personnes d'Europe de l'Est, mais sans faire de déclaration Dimona, ni les rémunérer. Les deux hommes se servaient de trois entreprises fictives du secteur de la construction et de la peinture en bâtiment pour faire croire à leurs employés et leur client principal que tout était légalement conforme. Mais pendant plusieurs mois, ceux-ci n'ont pas payé de cotisations sociales et leurs employés ne furent payés que de manière aléatoire. "Les faits établis sont très graves", a fait valoir le juge. "Il s'agit d'abus graves sur les employés, qui ont été maltraités, menacés et à peine rémunérés". Les salaires impayés se chiffrent à plus de 70.000 euros. Absents lors de leur procès, les deux prévenus ne sont pas inconnus de la justice. En 2022, ils avaient déjà été condamnés à huit et six ans de prison par la cour d'appel de Liège pour tentative d'assassinat sur un ressortissant bulgare à Malmedy, en octobre 2020. Le prévenu résidant à Heusden-Zolder a été condamné pas moins de 24 fois par la justice, la plupart du temps pour port d'arme prohibé et des délits de roulage. (Belga)