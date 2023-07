tensions à taïwan - Taïwan entame des exercices militaires à grande échelle

La défense contre une prise de contrôle de l'aéroport international de Taoyuan, le plus grand de l'île, et la défense des péniches de débarquement sont notamment au programme. La Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire, bien que l'île ait pris son indépendance en 1949. Et depuis l'été dernier, la Chine exerce une pression militaire avec des manœuvres et la présence de navires et avions de guerres dans le détroit de Taïwan, ce qui contribue à une hausse des tensions entre les deux pays. (Belga)