Tour de France Femmes - Liane Lippert "n'arrivait pas à croire qu'elle avait gagné"

"C'est tellement spécial. Je suis très fière" a déclaré Lippert, encore étonnée de sa victoire au sprint. "Je suis quand même tombée deux fois au cours de l'étape. Cela m'a stressée, mais l'équipe s'est très bien débrouillée ensuite. Nous sommes restées calmes et je me suis concentrée sur Lotte Kopecky dans le sprint. Les sprints en légère montée comme aujourd'hui me conviennent. Lotte avait apparemment un pneu dégonflé. Je n'arrivais pas à croire que j'avais gagné". Au sein de l'équipe espagnole Movistar, Lippert est la coéquipière de la championne du monde Annemiek van Vleuten, qui avait gagné le Tour en 2022. Pour la gagnante du jour, cette collaboration est fructueuse : "C'est génial de courir avec Annemiek. Cela m'enlève un peu de pression. Et nous combinons parfaitement nos cartes, avec des profils complètement différents. Elle est surtout spécialisée dans les longues ascensions, alors que je peux me fier à mon punch, comme je l'ai montré aujourd'hui". D'après Van Vleuten, cette victoire devrait être un déclic à l'avenir. "Je l'espère", sourit l'Allemande. "J'ai dû attendre si longtemps pour obtenir une telle victoire. J'espère qu'Annemiek a raison et que je gagnerai plus souvent à l'avenir. Gagner une classique est mon prochain objectif". Championne d'Allemagne en titre, Lippert a remporté le classement final du Tour de Belgique en 2018, et s'est également imposée au niveau WorldTour lors de la course australienne Cadel Evans Great Ocean Road Race en 2020. Ce printemps, elle a terminé deuxième de la Flèche Wallonne, troisième de la Flèche Brabançonne et septième des Strade Bianche. (Belga)