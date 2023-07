Tour de Wallonie - La 3e étape pour Timo Kielich qui prend le maillot de leader au général

Arnaud De Lie (Lotto Dstny), vainqueur la veille à Walcourt, à égalité au temps avec l'Italien Filippo Ganna (INEOS-Grenadiers), victorieux de la première étape à Hamoir, doit céder son maillot orange de leader. Il termine 4e de l'étape derrière le Français Florian Sénéchal (Soudal-Quick.Step), 2e et l'Italien Simone Consonni (Cofidis), 3e. Timo Kielich, 23 ans, a lancé son sprint de très loin pour s'offrir sa première victoire professionnelle. Le Trudonnaire, spécaliste de cyclocross, vient de l'équipe de développement de l'équipe belge. L'échappée du jour a été composée de trois coureurs, dont deux Belges: Johan Meens (Bingoal WB), Alex Colman (Flanders - Baloise) et le Norvégien Tord Gudmestad (Uno-X). Le trio a été repris à 30 km de l'arrivée juste après une violente chute en milieu de peloton. Dans le deuxième peloton, Arnaud De Lie a dû faire l'effort pour effectuer la jonction avec la tête de course. L'Italien Andrea Bagioli (Soudal - Quick Step) est sorti dans une bosse à 4,5 km de l'arrivée, mais a été repris à 2000 mètres de la ligne. La 4e étape mardi constitue le clou de la semaine avec un contre-la-montre de 32,7 km à Mons. Cette 44e édition du Tour de Wallonie s'achèvera mercredi par la plus longue étape reliant Banneux à Aubel sur 215 kilomètres. (Belga)