Tour de Wallonie - L'arrivée de l'édition 2024 sera jugée au Mur de Thuin

La cité hainuyère, d'où est partie, lundi, la 3e étape du Tour de Wallonie 2023 dans une ambiance populaire, est une habituée du parcours du Tour de Wallonie ayant déjà accueilli plusieurs arrivées finales. Greg van Avermaet, qui mettra un point final à sa carrière professionnelle en fin de la saison, avait signé, au Mur de Thuin, le doublé étape-classement final en 2011 et en 2013. Ce 'Mur' s'était mis aux couleurs néerlandaises en 2015 avec la victoire dans la 5e et dernière étape de Danny van Poppel alors que le classement général du Tour de Wallonie revenait à son compatriote Niki Terpstra. Dries Deveneyns, en 2016, et Dylan Teuns, en 2017, avaient, eux aussi, signé le doublé étape-classement final en haut de Thuin. Et, en 2019, Tosh Vandersande empochait la dernière étape au Mur de Thuin tandis que Loic Vliegen s'adjugeait le classement général. (Belga)