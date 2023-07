Un corps a été repêché dans le canal à Bruxelles lundi matin

"Un corps a été retrouvé dans le canal. Le parquet de Bruxelles a été avisé et a saisi un médecin légiste", a déclaré le parquet. "Celui-ci est descendu sur place. Une autopsie sera demandée. L'enquête est en cours et à ce stade le parquet ne fera pas d'autre commentaire", a-t-il ajouté. Lundi matin vers 10h30, plusieurs camions des pompiers de Bruxelles étaient stationnés sur l'Allée Verte à Bruxelles, le long du canal. Des fouilles avaient lieu dans l'eau. Les pompiers sont intervenus sur requête de la police, dans le but de retrouver le corps. (Belga)