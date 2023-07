Une clinique d'Alost recourt à l'IA pour ses diagnostics en cardiologie

Ce programme d'assistance, baptisé PMcardio, permet de détecter pas moins de 38 affections cardiovasculaires en analysant les données fournies par les électrocardiogrammes. À l'avenir, il devrait même permettre de prédire les arrêts cardiaques. Élaboré par des chercheurs de la clinique Notre-Dame et des développeurs de l'entreprise Powerful Medical, cet outil d'intelligence artificielle est installé dans un smartphone. Les informations recueillies par 12 électrodes placées sur le corps du patient y sont analysées en cinq secondes à peine. Cette application est particulièrement utile pour le personnel de soin et les médecins qui ne sont pas appelés à analyser quotidiennement les résultats d'électrocardiogrammes, tels que des urgentistes ou des médecins généralistes. Mais elle peut aussi aider des cardiologues à affiner et renforcer leur diagnostic. Le programme PMcardio est disponible depuis ce mois-ci en Belgique, fonctionnant en anglais ou en français. (Belga)