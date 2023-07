Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 teste à nouveau le seuil des 3.800 points

Sofina (205,00) et KBC (68,54) suivaient avec des mieux de 2,8 et 2%, D'Ieteren (158,40) et Ageas (38,74) s'appréciant de 1,7 et 1,2% tandis qu'AB InBev (53,09) gagnait 0,7%. arGEN-X (477,80) et Galapagos (37,65) reperdaient 0,2 et 1,3%, Solvay (105,90) et UCB (81,58) s'appréciant par contre de 1,4 et 0,2%. GBL (73,86) et Melexis (94,00) valaient 1,2 et 0,9% de plus que lundi, Elia (112,10) reculant par contre de 1,4%. Viohalco (6,57) et Qrf (10,30) bondissaient par ailleurs de 3,4% alors qu'Ekopak (19,25) reperdait 3,3%, des pertes de plus de 2% étant notées en BNB (574,00) et Greenyard (6,65). Biosenic (0,066) et Oxurion (0,0018) récupéraient enfin 6,1 et 5,9% alors que DMS Imaging (0,0155) et Biotalys (6,24) reculaient de 3,1 et 1,6%. L'euro s'inscrivait à 1,1065 USD dans la matinée de mardi, contre 1,1070 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 57.030 euros, en progrès de 170 euros. (Belga)