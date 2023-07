Cinq personnes soupçonnées de trafic de drogue à Anvers placées sous mandat d'arrêt

Lors de la descente à Beveren, une cargaison de 2,4 tonnes de cocaïne a été interceptée. La police a en outre saisi six véhicules, deux motos, plusieurs téléphones cryptés, une arme à feu, des brouilleurs, des munitions et 16.000 euros en liquide. Plus tôt ce mois-ci, quatre suspects avaient été interpellés dans un hangar à Merksem, un district de la ville d'Anvers, après la découverte de 6,8 tonnes de cocaïne dans un conteneur de bananes dans le port. La police a également saisi des armes à feu, des chargeurs, des munitions et des brouilleurs. Ces saisies viennent s'ajouter à la découverte de 2,14 tonnes de cocaïne le 6 juillet dans un conteneur avec, une nouvelle fois, des bananes, venues d'Équateur. La douane a saisi un total de 43 tonnes de cocaïne durant la première moitié de l'année. (Belga)