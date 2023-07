Condamnée à 3 mois avec sursis et 8 mois de retrait de permis pour la mort d'un cycliste

Le garçon de 11 ans rentrait de l'école le mercredi 19 mai 2021 lorsqu'il a été percuté par une voiture au rond-point de la Koning Albertlaan à Maasmechelen. Hospitalisé avec des blessures potentiellement mortelles, il est décédé cinq jours plus tard. La conductrice a subi un test salivaire après l'accident, dans lequel des traces de drogue ont été trouvées. Les images caméra ont montré que le jeune garçon roulait correctement sur la piste cyclable et qu'il s'était engagé correctement dans le rond-point. Selon un témoin, l'automobiliste a pénétré sur le rond-point sans regarder et n'a pas donné la priorité au cycliste, alors qu'il l'avait. Après ses huit mois d'interdiction de conduire, la femme ne sera autorisée à reprendre le volant qu'après avoir réussi l'épreuve théorique et pratique du permis de conduire ainsi que les tests médicaux et psychologiques. Aux parties civiles, elle doit verser plus de 57.000 euros de dommages et intérêts. (Belga)