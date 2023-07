Dix-sept dealers présumés interpellés lors du premier week-end du festival Tomorrowland

Alors qu'ils vendaient des stupéfiants, les suspects ont été appréhendés dans et aux alentours du domaine provincial qui accueille le festival. Parmi eux figurent un Belge, trois Néerlandais, deux Espagnols, un Portugais, deux Italiens, trois Irlandais, un Marocain, un Canadien, un Malaisien et deux Australiens. L'un des interpellés a été placé sous mandat d'arrêt. Tous devraient comparaître devant le tribunal correctionnel lors d'une audience fixée au 25 octobre. Les policiers ont également contrôlé 148 festivaliers qui se trouvaient en possession d'une quantité de drogue a priori destinée à leur consommation personnelle. Les intéressés ont été verbalisés et ont dû s'acquitter d'une transaction, sous la forme d'une perception immédiate. L'ensemble des amendes perçues s'élève à 37.500 euros. Les stupéfiants ont été saisis. Les contrevenants ont été priés de remettre leur bracelet d'accès au festival et de quitter les lieux sur-le-champ. Il a aussi été procédé à la saisie administrative de 15 taxis à proximité du site festivalier. Il est reproché à leurs conducteurs d'avoir chargé des clients en dehors des zones autorisées ou de ne pas disposer d'un véhicule légalement en règle. Huit drones, dont l'utilisation est interdite sur le site, ont également été confisqués par les agents. Parmi les autres délits constatés lors de cette première semaine de Tomorrowland, 73 signalements ont été enregistrés pour des vols à la tire, des vols de colliers ou des vols dans des véhicules. Le festival de musique électronique Tomorrowland se terminera le dimanche 30 juillet. (Belga)