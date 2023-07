Euro de softball - La Belgique s'impose contre la Slovaquie et termine 2e de son groupe

Battue 1-0 par le Danemark lundi, la Belgique s'est facilement défaite de la Slovaquie (5-0). Une victoire qui permet aux joueurs belges de terminer à la 2e place de leur groupe contre le Danemark. Pour le deuxième tour de la compétition, la Belgique a été versée dans le groupe E avec la France, la Tchéquie et la Croatie. Les hommes de Jasper Lanoote affronteront déjà la France ce mardi à 15h30. Mercredi, ils affronteront la Tchéquie à 9h00 puis la Croatie à 13h30. Les trois premiers du groupe E et les trois premiers du groupe F seront qualifiés pour le dernier tour. Les deux premiers de ce groupe de six disputeront la finale et les troisième et quatrième joueront le match pour la médaille de bronze. (Belga)