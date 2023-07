F1 - GP de Belgique - Stoffel Vandoorne pilotera l'Aston Martin pour des essais pneumatiques à Spa-Francorchamps

Le pilote courtraisien, engagé comme pilote de réserve et d'essais, par l'écurie britannique, sera sur la piste spadoise les 1er et 2 août. "Stoffel sera au volant de l'AMR23 les 1er et 2août pour des essais de pneus Pirelli à Spa-Francorchamps", a twitté Aston Martin au plus grand plaisir de Stoffel Vandoorne qui s'est dit "impatient de pilote une Formule 1, cela faisait un moment." Stoffel Vandoorne, champion du monde en Formule E, dispute cette saison encore, avec l'équipe DS Penske, le championnat du monde des voitures électriques occupant la 11e place au classement d'une saison qui s'achève samedi et dimanche à Londres. Vandoorne, 31 ans, a roulé en Formule 1 pour l'écurie McLaren entre 2016 et 2018, disputant 41 Grands Prix. Il avait atteint le top-10 à huit reprises. Le pilote belge avait ensuite rejoint Mercedes comme pilote de développement et comme pilote de Formule E. (Belga)