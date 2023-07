Feux de forêt en Grèce - Les voyagistes allemands rapatrient des milliers de vacanciers depuis Rhodes

Tui a pour l'instant annulé tous ses voyages vers l'île jusqu'à vendredi. Les voyages vers le sud de Rhodes, où les incendies font rage, sont suspendus jusqu'à dimanche. Lundi, Tui a déjà organisé quatre vols supplémentaires pour rapatrier les touristes, a déclaré un porte-parole du voyagiste. Un autre avion a été affrété mardi à destination de l'Allemagne. "Mais le désir des clients de se rendre dans le nord de l'île, qui n'est pas touché par les incendies, est très élevé", a ajouté un porte-parole. Der Touristik, le deuxième plus grand tour-opérateur d'Allemagne, a annulé tous ses voyages prévus vers le sud de Rhodes jusqu'à samedi. Ceux qui avaient réservé leurs vacances dans une autre région de l'île peuvent jusqu'à samedi les annuler ou réserver à une autre date, sans frais. Plusieurs milliers de vacanciers ont été évacués et hébergés dans d'autres lieux, a indiqué Der Touristik. Ceux qui le souhaitaient ont été relogés et certains sont déjà rentrés en Allemagne à bord de vols spéciaux. (Belga)